繼中鋼（2002）上周開出9月內銷盤價，產品全面調漲300~500元，平均調漲1.2%後，中鴻（2014）今日開出9月盤價，跟進開高，內銷熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼品每噸均漲500元。另外，9~11月外銷則依產品及地區，分別調漲0~20美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻第三季鋼價續穩健調漲；7月盤價以平高盤開出，其中，熱、冷軋內銷平盤、鍍鋅則調漲每公噸600元，外銷則依產品及地區不同，分別調漲每公噸0至40美元。8月內銷價格全面維持平盤；外銷價格依不同產品和地區，每公噸漲0元到60美元，依市場狀況而定。

中鴻受惠7月出貨量提升，營收攀高至52.02億元，改寫近13年單月新高。展望8月，公司表示，出貨量有望再優於7月。法人推估，中鴻8月營收將再優於7月，力拚改寫歷史新高。

法人指出，中鋼8月雖內銷開平盤，外銷價格持續調漲，推估中鴻8月營收有望超越2008年6月的55.63億元，挑戰歷史新高紀錄。