高盛宣布以17億歐元（19.8億美元）收購荷蘭保險公司NN Group旗下資產管理部門NN Investment Partners（NNIP），創下蘇德巍（David Solomon）自2018年接任高盛執行長以來，該美國金融巨頭最大宗的收購案。

這筆交易是蘇德巍改造策略的一部分，以降低高盛營收對全球市場和交易諮詢等業務的依賴。蘇德巍在聲明中表示，這次的收購案將加速推推我們的成長策略，並擴大我們的資產管理平台。

NNIP是荷蘭最大人壽保險公司NN Group的全資子公司，旗下管理的資產達到3350億美元，這項收購案將使高盛在歐洲管理的資產總額擴大1倍，達到逾6000億美元。

高盛表示，NNIP的900名員工將加入高盛團隊，而荷蘭將成為高盛歐洲業務的重要據點。

高盛和NN Group亦將建立長達10年的戰略合作夥伴關係，根據合作協議，高盛將為NN Group的1900億美元投資組合提供資產管理服務。

NN Group執行長David Knibbe表示，結合後的投資專業與規模將強化為NNIP客戶提供的服務，包括NN Group。

根據路透社6月所做的報導，除了高盛之外，其他保險公司和資產管理公司，包括瑞銀、德意志資產管理（DWS）和美國Nuveen亦對這家荷蘭保險公司的資產管理部門有興趣。