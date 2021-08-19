9月1日開學日即將到來，各校防疫忙翻天，環境清消更是重要，向來以無人機課程為特色的台北市立瑠公國中，首次使用台灣無人機農噴國家隊，替校園周邊進行消毒，除保衛師生防疫安全，也展現新興科技運用於生活的教育實境。

為配合108課綱素養教育，瑠公國中自2019年開展無人機特色課程，與台灣無人機應用發展協會請益，導入「無人機結構組裝與機電整合」、「無人機程式設計與模擬飛行」等多項課程，培訓北市國中小種子教師，激發學生對無人機的興趣與潛能，提升科技素養。

如今校方也將無人機用在防疫上，過往全靠人力作業的校園消毒工作，此次改由委託「台灣無人機應用發展協會」主力會員以樂尼西科技有限公司，及台灣無人機農噴國家隊的田宇宙農企業開發有限公司，首次運用無人機噴灑技術進行消毒，1小時就讓校園變乾淨。

校長漫安琦指出，根據日本無人機產業的研究數據，1架無人機進行噴灑消毒的效率大約是人工的60倍，若以1000平方公尺為例，約需要動用10人花上1小時時間，但使用無人機僅需1架且於10分鐘即可完成，省時省力，並且同步拍攝進行紀錄，也宣示校方發展無人機應用的企圖心。