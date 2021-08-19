李政衡（左起）、金素慧、洪珍基飾演前往鬧鬼禁地拍片的大學生。（采昌提供）

人氣選秀女團「I.O.I」成員金素慧演出恐怖片《鬼門》，飾演為獲得恐怖影像比賽高額獎金，來到怪談不斷的廢棄修煉院，更是三人拍片團隊中的隊長，個性既大膽又勇敢。金素慧形容自己的角色：「不論精神力、推進力、領導能力都強。」她對於演出鬼片表示：「機會難得，所以參加。角色踏入鬼門前後，心理層面都不一樣，而陷入撞鬼的極端情況之後，連她自己都不知道的性格將被揭發，這點讓我覺得很有魅力。」她進一部透露：「重返大銀幕確實有點負擔，但我認為現在也是經歷許多磨練和成長的時候。」

對於平常不太看恐怖片、甚至拍片當下都不敢去上廁所的金素慧，這次得要飾演膽大的大學生，也讓她感慨表示：「這個角色和我平常的性格很不一樣，我平常很怕鬼，所以拍攝當下，最苦惱的是要如何大膽地演戲，以及如何在片中逐漸崩潰。因為是在毫無畏懼的狀態下，進而感到恐懼的人物，對於如何處理當中的差異，也是我一直在思考的部分。」

不過金素慧成功表現出角色的多樣面貌，也讓跟她一起合作的男星金剛于大讚：「看她入戲地去表達感情，讓我產生『原來她是天生的演員啊』的想法，是今後值得期待的演員。」而她觀賞完本片之後，也驚魂未定地表示：「看完電影後，我的靈魂都要出竅了！雖然知道電影會如何進展，但還是看得非常緊張！」

另一方面，在《鬼門》飾演跟金素慧一起拍片的兩位搭檔，則由新銳男星李政衡、洪珍基共同擔綱。李政衡飾演的角色，為了籌措學費鋌而走險，打算進入鬧鬼禁地拍片賺獎金，卻為了不被發現膽小的個性，讓他用兇狠的語言去虛張聲勢。李政衡分析自己的角色：「其實我是個膽小、容易被嚇到的人，被嚇就會生氣，這點反而跟角色很吻合，我甚至認為這角色的一半就是我自己。」

至於洪珍基則詮釋三人組當中的攝影師，他表示：「很好奇恐怖片都如何拍攝，透過這次機會解除了好奇心。尤其我是三人組當中，最先展露膽怯模樣的角色，所以對於如何表現，也讓我苦惱了許久。」李政衡透露三人培養默契的方法：「導演希望我和金素慧、洪珍基看起來像朋友，所以我們經常見面，租用練習室一起排練，三人真的因此變親近了。我們的演出重點，便擺在親密與和諧的化學反應。」洪珍基也自爆：「因為膽小，所以我在拍攝當下，自備避邪用的粗鹽，不僅灑了自己的車，更對著李政衡狂灑，讓政衡哥又好氣又好笑。」