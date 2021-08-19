新冠肺炎本土疫情爆發後，因中央政府官員的疫苗政策出問題，全台發生疫苗荒，民眾想盡辦法要施打疫苗，爆發施打順序有爭議、特權施打等亂象，羅東鎮公所則堅持以照顧第一線基層工作人員為優先考量，趕在鎮長及公所主管之前，鎮公所的清潔隊員已經順利打完兩劑疫苗。

在極度欠缺疫苗、各方搶打疫苗的情況下，羅東鎮公所依舊將第一線的防疫人員列為疫苗優先施打對象，因此在一開始造冊時，就將清潔隊員列入第一波施打人員，除了極少數因個人身體因素或個人意願，其他人員都已經在上個星期順利完成第二劑的疫苗施打。

除了清潔隊員，羅東鎮立殯葬管理所人員及羅東夜市的攤商，也都已經完成第二劑疫苗的施打，反而是鎮長、鎮公所主秘及公所的主管人員至今只打了第一劑，甚至有人至今還在排隊等待第一劑疫苗。

雖然在眾人齊心防疫下，全台疫情似乎已見趨緩，但鎮公所原本排定的一些活動仍被迫取消，包括相當受到歡迎的羅東鎮長青歌唱比賽、羅東鎮公所盃三對三鬥牛賽等，至於新年跨年活動，鎮公所仍在觀察思考。

鎮公所祕書蔡宜潔表示，鎮公所的跨年活動動輒吸引上萬人參加，去年受疫情影響，鎮公所以圍起大型隔板，不開放民眾現場參與，只透過電視、網路即時直播方式陪著民眾跨年，雖然少了一點臨場感，但這項創舉仍獲得不少的好評，今年是否仍會比照辦理，公所內部還在討論，並視疫情的發展再做決定。