羅東鎮公所將主動幫鎮上的國中、小學生添購兼具防疫隔板功能的桌墊。 （胡健森攝）

再過不到兩個星期就要開學了，但今年開學除了要準備文具用品，許多家長還要另外幫孩子準備防疫用品，甚至造成防疫隔板的搶購潮，羅東鎮公所則乾脆編列一筆預算，統一採購兼具桌墊功能的防疫隔板給全鎮的國中、小學生使用，好讓孩子們能安心到學校上課。

在台灣的疫情似已趨緩下，高中以下的學校也將在9月1日實體開學，但防疫問題依舊是親師生眼前最關心的問題，雖然學校大多已有幫學生準備防疫隔板，但許多學校使用的隔板是珍珠板等材質，材質脆弱且重量太輕，輕輕一碰甚至吹口氣就會倒下並掉在地上，加上並不耐用容易損壞，不僅讓防疫效果大打折扣，更會製造出大量的垃圾。

羅東鎮公所特別趕在開學之前，幫全鎮8700名的國中、小學生統一採購一批可兼當隔板用的桌墊，上課時收起來變成桌墊，讓學生書寫時能有更平整的桌面可用，午餐時打開豎立起來就變成隔板，且重量、厚度、軟硬度適中，也不易損壞，減少垃圾量的產生，成為新學期校園教室內的「防疫神器」。

鎮公所主秘蔡宜潔說，最近許多家長都在搶購這款防疫桌墊，甚至造成了缺貨現象，經鎮公所邀集轄區各校校長討論後，決定由鎮公所出面，主動幫家長們解決這個問題，讓家長在校園多一層防疫保護下，都能放心地讓孩子到學校上課，此外，採購這塊防疫桌墊全是由公所自行編列預算，中央教育部發給的每名學生100元添購防疫品的補助費用，仍將是由各校自行運用。