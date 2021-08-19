民兵組織塔利班接掌阿富汗，中國目前尚沒有明確表態，但中國外長王毅連日與土耳其及巴基斯坦外長通電話，並藉機向塔利班喊話，希望其打擊「東伊運」（東土耳其斯坦伊斯蘭運動）等組織。

塔利班（Taliban）控制阿富汗後，外界擔憂阿富汗再成宗教極端主義和恐怖主義的溫床，中國尤其擔心推動新疆獨立的組織「東伊運」會藉機壯大。

據中國外交部官網，中國國務委員兼外交部長王毅18日應約與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu ）通電話，雙方重點就阿富汗局勢交換了意見。

王毅表示，阿富汗局勢一夜突變，下一步何去何從，取決於阿富汗塔利班的政策走向，而塔利班發言人已表示，不允許任何人利用阿領土威脅別國，這一表態值得歡迎，期待能轉為具體政策和行動。

王毅說，外國軍隊撤出後，阿富汗當前的關鍵是要找到一條符合本國國情、順應時代潮流、並得到阿富汗人民理解支持的重建道路。為此，阿富汗塔利班需要以明確態度與一切恐怖勢力徹底切割，並採取措施打擊包括「東伊運」在內被聯合國安理會所認定的國際恐怖組織。

王毅同日也與巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）通電話。王毅提出4點，一是鼓勵阿富汗各方團結，盡快組建新政治架構；二是支持阿富汗堅決打擊恐怖主義，絕不能再次成為恐怖主義的聚集地；三是確保中巴在阿富汗人員和機構的安全；四是有序推進涉阿富汗的國際合作，推動阿富汗形勢逐步進入良性循環。

塔利班（Taliban）15日進入阿富汗首都喀布爾（Kabul），成功占領總統府，宣告阿富汗政府垮台。

相較歐美各國緊急撤出人員，中國卻沒有太大的動作，針對阿富汗新政府議題也態度謹慎。

中國外交部發言人趙立堅在18日的例行記者會上僅強調，「我們希望阿富汗能夠組建一個開放包容、有廣泛代表性的政府，呼應本國人民和國際社會的普遍期待和願望」。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1100819