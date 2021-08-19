新北市副市長劉和然近期發言頻率高，疫情表現亮眼，外界質疑他是否將接替市長侯友宜接棒參選。對此，新北市副發言人戴湘儀表示，不管3級或2級警戒，侯市長、副市長、衛生局長陳潤秋和各區長、市府團隊每個人在這段時間都各司其職，守護疫情，維護市民健康安全，雖然現在疫情趨緩，但團隊仍提高警覺、戰戰兢兢，全心全力全意將重點放在疫情上面。