劉和然表現突出將接棒？新北市府：團隊都各司其職 15:322021/08/19 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副市長劉和然近期發言頻率高，疫情表現亮眼，外界質疑他是否將接替市長侯友宜接棒參選。對此，新北市副市長戴湘儀表示，團隊都將重點放在疫情上面，各司其職。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市副市長劉和然近期發言頻率高，疫情表現亮眼，外界質疑他是否將接替市長侯友宜接棒參選。對此，新北市副發言人戴湘儀表示，不管3級或2級警戒，侯市長、副市長、衛生局長陳潤秋和各區長、市府團隊每個人在這段時間都各司其職，守護疫情，維護市民健康安全，雖然現在疫情趨緩，但團隊仍提高警覺、戰戰兢兢，全心全力全意將重點放在疫情上面。 柯侯合作國民黨才能逆轉勝？侯友宜回應了 頭條揭密》塔利班國際宣傳有高人指點 網路輿論風向轉趨有利 #疫情 #劉和然 #團隊 #各司 #其職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 如何評價塔利班？華春瑩：世上沒有任何事物一成不變 16:122021/08/19 兩岸 史話》蔣世安專欄／士氣低落與軍紀敗壞──挫折年代（十三） 09:412021/08/19 兩岸史話 中美航權爭端又起！美國要求中國航空公司控制40％客座率 13:532021/08/19 兩岸 原物料大漲、缺工工程進度恐延宕 中市議員要求建設局抓緊進度 12:452021/08/19 生活 疫情緊急抽考 22縣市共創抗疫戰績 10:002021/08/19 生活 再掀江啟臣任期爭議 張亞中要求即日卸職勿瓜田李下 09:562021/08/19 政治 台積電主管率隊參訪龍華科大 深化雙方合作 14:332021/08/19 寶島 新北選手湯智鈞、羅家翎、陳玟卉表現亮眼 新北議長頒發獎勵金 12:302021/08/19 生活 抓住暑假尾巴 葫蘆埤童趣節28日起連兩周末登場 13:592021/08/19 生活 長年過勞身體欠安 紙風車執行長李永豐交棒 16:152021/08/19 生活 陸增46例確診 上海醫院1員工已接種疫苗仍染疫 13:182021/08/19 兩岸 生活熱門新聞 別急著打第二劑？名醫揭兩劑AZ保護力真相驚人 - 生活 突破性感染嬌生疫苗嚴重 冰島：保護力最強是它 - 生活 「難怪綠營縣市都沒確診」 男大生曝1圖開噴：指揮中心太誇張 - 生活 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 - 生活 高端為何不去歐美申請EUA 網揭關鍵：AZ也沒有 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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