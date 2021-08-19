受惠新興科技應用擴展、遠距商機熱潮，國際原物料價格高檔，經濟部今天發布的2021年Q2製造業產值統計，共繳出3兆9576億元，創下歷年單季新高紀錄。且在上年同季因疫情肆虐致比較基期偏低下，年增率高達34.5％，連續3季正成長。

製造業中以化學原材料業、石油及煤製品業、基本金屬業，三大傳產分別年增87.8％、70.8％及61.8％，貢獻最多。經濟部解釋，這主要受國際原物料價格攀升，加上全球景氣走強，下游產業需求回升，另外上年同季部分產線設備檢修，比較基期偏低。

機械設備業、汽車零組件業，則因產業自動化升級商機、海外售後維修市場升溫，產值也分別年增29.8％、35.9％。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值也創歷年單季新高紀錄，年增20.9％，其中積體電路業產也創歷年單季新高。液晶面板及其組件業因IT、電視等大尺寸面板需求熱絡；電腦電子產品及光學製品業因居家辦公、線上學習等需求仍強，也都有一定增長。

展望未來，經濟部認為雖有變種病毒全球蔓延、美中貿易及科技爭端兩大干擾因素，可是隨全球疫苗施打率提升，以及主要國家擴大基礎建設方案，加上下半年消費性電子新品將陸續推出，還是可望維繫製造業生產動能。