基隆市仁愛區吉祥大樓下午有數十名高中生聚眾鬥毆。（陳彩玲攝）

基隆一名孫姓男高中生不滿在校園遭徐姓男高中生瞪一眼，雙方相約於仁愛區吉祥大樓談判，下午一點多，徐男與2名友人開車赴約，未料到場後遭近10名男子拿螺絲起子等器具痛毆，徐男頭部遭安全帽砸傷，鮮血直流，嚇得躲上車，其友人則拔腿逃跑，警消人員到場後，將徐送醫急救。

據了解，今天是某私立高職返校日，許多學生久違回到學校，但卻有2派人馬因而發生衝突，孫姓高中生只因不滿遭瞪一眼，竟率數名友人一同到吉祥大樓，持安全帽、螺絲起子等武器，攻擊徐姓高中生和其2名同夥，一行人行徑囂張，更有人大膽穿著學校制服犯案，挑戰警方公權力，現場騎樓、車內血跡斑斑。

目擊民眾表示，徐男及同夥抵達吉祥大樓時，先是站在車外等候，沒多久就有一群男子騎乘機車到場，一行人拿起工具扭打在一起，更看到疑似有人拿刀械揮舞，場面相當混亂，徐男頭部被器具砸中濺血，躲在車上不敢出來，另2名男子則是逃離現場，不知去向。

警方接獲通報後，立即出動快打部隊，在場逮捕2名學生，救護人員則立即將徐男送往醫院救治。不過，事發後吉祥大樓附近還有2輛機車，不斷逆向繞行、徘徊，疑似在附近找人。目前員警正調閱周邊監視器釐清事發經過，全案將依傷害等罪嫌偵辦。

徐男到院後，頭部約2公分撕裂傷，因有消防員初步處理傷口，率先順利止血，目前意識清楚，但為預防腦震盪，目前安排Ｘ光和電腦斷層等檢查。

吉祥大樓臨近廟口商圈，基隆市區近日頻傳治安問題，4天前，游姓男子及其2名友人只是要前往廟口用餐，卻在路上遭19歲謝姓男子持開山刀揮砍，導致右手臂上有12公分刀傷。