桃園市中壢區榮安一街出現鋼珠怪客，四處可撿到直徑約1公分的小鋼珠。（謝美英服務處提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園中壢近日出現鋼珠怪客，有居民表示最近在社區內撿到加總約50多顆直徑1公分的小鋼珠，更有3台車車窗慘遭鋼珠射穿，但兇手仍下落不明，誇張行徑讓居民害怕不已，警方表示，接獲報案後已派遣鑑識小組進行彈道比對，並強調將積極追查鋼珠怪客身分。

近日桃園市中壢區榮安一街遭鋼珠怪客侵擾，當地居民表示近一個月來持續在社區內撿到直徑1公分的小鋼珠，前後加總起來將近50顆，且短短1周內至少已3輛汽車遭鋼珠射擊導致玻璃全毀，財損破萬元以上，強調損失慘重，居民強調，現今鋼珠怪客仍下落不明，讓居民相當緊張甚至不敢出門。

自鋼珠怪客侵擾榮安一街後，當地居民生活變得相當謹慎，戴姓居民表示，因為擔心遭鋼珠流彈波及，現在很多居民都不敢在社區附近停車甚至不敢經過社區街道，而住在社區內的居民更是只能每天以紙箱鋪設於車輛玻璃，以避免不必要的財物損失，強調當地生活已深受鋼珠怪客威脅而困擾不堪。

桃園市議員謝美英接獲民眾陳情後也表示，該處是住宅密集區，住戶經常撿到鋼珠感覺生命備受威脅，就應該要想盡辦法揪出兇手，遏止流彈發生，更強調，「就算是惡作劇都不行」。

中壢警分局表示，警方於17日下午1點左右接獲民眾報案，稱其停放於榮安一街自家門口之自小客車疑似遭鋼珠射擊破壞，警方指出，員警已立即趕赴現場並通知鑑識人員實施彈道分析比對，強調已收集相關線索，並會積極查出鋼珠怪客真實身分，確保居民人身安全。