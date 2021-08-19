潘柏希上《娛樂超skr》被突襲包包。（民視提供）

藝人潘柏希在民視八點檔《黃金歲月》中演活考上醫學院學生的李天寶，劇中跟賴慧如飾演甜蜜情侶檔，也讓他人氣扶搖直上。日前受邀參加《娛樂超skr》的史哥尬聊室單元，潘柏希透露，當時演出《新兵日記》時曾到利菁主持的《麻辣天后宮》宣傳，那是自己上的第一個節目，所以很緊張，但利菁超級暖心，發現他很緊張，就一把將他抱住，讓他至今仍記憶猶新。

潘柏希回憶，自己是因為無名相簿上到表特版，結果被經紀人發掘，他還一度以為是遇到詐騙集團，閒置了半年都沒理他，後來對方給他試鏡機會，他才決定去嘗試，沒想到一入行就拍了6支廣告，還獲得《新兵日記》的演出機會。他說那時候雖然是第一次拍戲，但他反而比較緊張不能兼顧課業，幸好在大家的大力幫忙之下，讓他可以邊工作又可以完成學業。

潘柏希說他很容易給自己太多壓力，尤其演出《黃金歲月》時，很怕演不出純情的感覺，所以一度很緊張，怕詮釋不好，壓力大到狂掉髮。現場主持人小路及阿甘為了幫粉絲謀福利，直接在現場就搜他的包包，年紀輕輕的潘柏希竟然包包放著許多保健食品，他說現在拍戲要保養好體力，尤其在劇組大家吃完飯還會互相提醒說吃藥時間到囉。