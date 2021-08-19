盼帶動庶民經濟 侯友宜建議中央五倍券面額以這2類為主 15:462021/08/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜主持疫情說明會表示，面額越小、使用越方便，帶動庶民經濟效力越高。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府預計發放五倍券，台中市長盧秀燕今呼籲中央至少要有3000元是百元面額券，新北市長侯友宜今主持疫情說明會認同表示，面額越小、使用越方便，帶動庶民經濟效力越高。 侯友宜說，如果能盡量讓面額小，50元、100元、200元、500元面額都好運用可以接受，1千可能都到百貨公司買大量 ，1千元最好不要太多，1、2張就好夠，以100元、200元為主，但面額越小，也有一個問題，印刷製本費會太高，這也要替人家考量。 台中購物節啟動招商廣發英雄帖 經發局邀各產業加入優惠店家 蔡英文下令捍衛「免費五倍券」 他傻眼：換掉蘇貞昌才是當務之急 #面額 #100元 #200元 #五倍券 #庶民經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印振興券花逾22億元行政成本挨批 政院：發現金須印鈔票也要成本 14:062021/08/19 政治 高市推廣「續雇高齡者計畫」企業雇1人最高可領25.8萬補助 11:512021/08/19 生活 中元輕鬆採購策略 電商狂推熱銷澎派組 新口味供品皆歡喜 04:102021/08/19 時尚消費 揪出蔡政府穿越時空3大自打臉政策 鄭麗文怒嗆：雙標黨 08:302021/08/19 政治 2000元差點飛了 超商店員見包裹2特徵驚吐：是詐騙 09:212021/08/19 社會 政院振興再加碼 蘇貞昌下令促再推出動滋券、藝fun券 13:132021/08/19 政治 高虹安宣布爭取到教職員快篩費補助 2000家長瘋湧臉書 10:082021/08/19 政治 《半導體》京元電窘貼息 H2旺季仍可期 12:002021/08/19 財經 捍衛免費五倍券 蔡英文下動員令 04:102021/08/19 生活新聞 蔡政府神邏輯讓她傻眼：五倍券、消費券根本一樣 應還馬英九公道 11:552021/08/19 政治 為小攤商發聲 盧秀燕籲振興券至少3千元是百元面額 15:002021/08/19 政治 政治熱門新聞 阿富汗變天 聽到替代役林飛帆這句話 陸戰隊的他狠狠回嗆 - 政治 蔡英文談阿富汗 郭正亮看到最新民調：太震撼 - 政治 五倍券有望在中秋前發放？政院回應了 - 政治 聽到蔡英文823接種高端 趙少康發現一件怪事 - 政治 高金素梅再轟《斯卡羅》 網抓包3大咖也在場：民進黨只為洗腦年輕人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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