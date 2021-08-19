政府預計發放五倍券，台中市長盧秀燕今呼籲中央至少要有3000元是百元面額券，新北市長侯友宜今主持疫情說明會認同表示，面額越小、使用越方便，帶動庶民經濟效力越高。

侯友宜說，如果能盡量讓面額小，50元、100元、200元、500元面額都好運用可以接受，1千可能都到百貨公司買大量 ，1千元最好不要太多，1、2張就好夠，以100元、200元為主，但面額越小，也有一個問題，印刷製本費會太高，這也要替人家考量。