中職32年球季受到疫情影響，導致球季日程延後，聯盟與球團代表會議通過臨時辦法，球員註冊期限自「831」延至「1011」，此外，球員經註銷註冊後於同一球季仍得再行註冊。
台灣疫情在5月升溫，中職一軍也在5月18日起全面延賽，直到7月13日才又重啟賽程，本周二才產生上半季冠軍，下半季賽程從24日展開，一路打到11月底。
為了因應今年特殊狀況，聯盟與5支球團在領隊會議中通過因疫情影響的臨時辦法，在6月22日球團代表會議中通過球員經註銷註冊後於同一球季仍得再行註冊；季中選秀各隊指名球員締約截止日延至9月13日。
8月2日球團代表會議再通過球員註冊期限及保留球員名單期限，以往各隊為自由契約球員、合約所屬轉為正式球員、自主培訓轉為正式球員及外籍球員的最後註冊日都要在8月31日前，今年因疫情延後至10月11日。
原本各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員），也延後至12月20日前。
另外還增設新冠肺炎疫苗施打傷兵指定遞補球員制度，球員因接種新冠肺炎疫苗身體不適者，球隊得提出「新冠肺炎疫苗接種傷兵名單」（以下簡稱「疫苗傷兵名單」）申請。
登錄於一軍之球員，於接種疫苗後隔日起3日內可向聯盟申請列入「疫苗傷兵名單」，申請時需提交「新冠肺炎疫苗接種紀錄卡」作為證明。列入「疫苗傷兵名單」之球員不受限一軍再登錄期限之規定。
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