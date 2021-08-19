高端疫苗8月13日已向巴拉圭申請EUA，對此，有網友好奇，如果希望世界可以看見台灣，那為何不去申請歐美先進國家的EUA，這樣不是更強嗎？貼文引起熱議，不少網友直呼，因為歐美的疫苗夠了，不需要新疫苗，當然就不會發EUA，而且美國連AZ都沒有發，已做了三期的Novavax也還沒拿到，高端要怎麼比？

一名網友今在PTT上發文表示，高端如果申請歐美的緊急使用授權（EUA），通過的話不就超強，真的可以讓世界看見台灣，而且高端的股價絕對會連噴20天，如果疫苗的效果真的這麼棒，應該快點去申請先進國家的EUA。

貼文引起網友討論，「美國疫苗足夠了根本不需要再發EUA」、「AZ和Novavax都拿不到了，怎麼可能發給高端？」「Novavax都拿不到了，人家還有做三期的」、「美國自己就好幾家」、「美國已經聲明沒發EUA的需求」、「美國不會再給了，藥廠賺翻」、「歐洲的話。高端價格和產能有競爭力嗎？」

多數網友認為想獲得歐美EUA恐怕很難，因為美國已經有很多疫苗，不需要新的，因此也不會發EUA，而歐洲的部分也有如此。

不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，美國在台協會台北辦事處（AIT）新任處長孫曉雅日前曾拜會指揮中心，討論疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明的議題。而有關疫苗雙邊認證，我們將會提出高端疫苗，因為美國對高端也相當重視，畢竟這是出自美國國衛院（NIH）延伸出來的疫苗。