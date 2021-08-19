有潛客在屏東小琉球的杉福潮間帶保育示範區發現遭丟棄的船錨、水泥柱，且因水流波動關係，已造成部分珊瑚局部受傷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

有潛客在屏東小琉球的杉福潮間帶保育示範區發現遭丟棄的船錨、水泥柱，且因水流波動關係，已造成部分珊瑚局部受傷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球杉福潮間帶保育示範區水下驚見船錨、水泥柱一事，不僅造成部分珊瑚局部受傷，畫面曝光後更引眾怒，海洋保育署18日查出是潛水業者所為後，已交由屏縣府開罰懲處；而肇事業者也急忙發文道歉，直稱他們是從帛琉返台投資海底漫步活動，承諾近日將全數移除船錨、水泥柱，盼為生態保育貢獻心力。

陳姓肇事業者發文稱，他是舶琉潛水店負責人，杉福與漁埕尾潮間帶2處海域投放的錨以及水泥樁都是他們放置的。

他說，他們原來是在帛琉從事水上活動，因為疫情關係回到國內並選擇在小琉球投資從事海底漫步活動，並且在海底漫步活動場域計劃復育軟絲，所以投放的水泥樁就是人工礁石，而因投放時杉福外海當天海流大且能見度低，以致無法下水固定，才會導致水泥椿移動造成碰撞、傷到珊瑚，近日一定會全部移除。

他強調，如有相關的罰則，他們一定負責到底，未來希望能在小琉球生態保育方面貢獻心力。