JR東日本集團進駐台北市南京商圈原六福皇宮舊址，打造為海外首間豪華型旅館「JR東日本大飯店台北」（Hotel Metropolitan Premier Taipei），宣布將於23日開幕迎賓，定位為在台灣的旗艦飯店，將活用開業營運累積的經驗與知識，在台灣拓展連鎖飯店經營。

「JR東日本大飯店台北」將於19日開放官網客房預訂，並由福永健司（Kenji Fukunaga）出任「JR東日本大飯店台北」總經理。福永健司表示，將專注於提升品質，透過強大且密切的團隊合作及日式獨有的待客之道，打造一家提供海內外旅客美好住宿體驗的飯店。

JR東日本集團透過子公司日本飯店株式會社（NIPPON HOTEL）經營飯店事業，目前在日本共有57間據點、9372間房間，包括高檔品牌東京站大飯店、14間都會型的大都會大飯店、29間商旅住宿型的METS飯店、以及8家地方創生型的Hotel Familio／Folkloro等。

此次JR東日本集團由旗下台灣捷爾東、日本飯店株式會社攜手福泰飯店集團關係企業福康投資，三方合資設立捷福旅館管理顧問公司（JREFU），負責營運管理「JR東日本大飯店台北」。其中，台灣捷爾東持股65％、日本飯店株式會社30％、福康投資5％。

地上15層、地下6層的「JR東日本大飯店台北」規畫288間客房、包括31間套房，可滿足商務、旅行及家庭等各族群住宿需求。飯店設有3間獨具風格的餐廳，2間酒吧、烘焙坊、雪茄館，5間宴會廳及健身房、室內游泳池、水療中心等全方位配套設施。

其中，「JR東日本大飯店台北」主打的3間餐廳，包括來自日本仙台、首次進軍台灣的懷石料理「はや瀬」（HAYASE），由日籍主廚掌舵的全日餐廳「鉑麗安」（BRILLIANT），以及將創意巧思和食材融合的中華料理「凱華樓」（KAIHUALOU）。

隨著飯店即將開幕，線上旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK搶先宣布於19～22日間限量獨家開賣「都會客房住宿券」及「Love Japan行政套房」優惠方案，滿足想朝聖日式新飯店、以及重溫日本度假感的旅客需求。