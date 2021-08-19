日前中友百貨才確定進駐彰化，近期也傳出好市多正在彰化市覓地拓點，而全國推案冠軍的建商龍頭寶佳集團，早已悄悄在彰化布局獵地！據實價登錄最新資訊揭露，今年5月，設籍新北的林姓男子以總價3.41億元，無貸款買下彰化市大埔段544地號的396.9坪土地，單價86萬元，該交易登上今年彰市不動產實登的單總價雙冠王！市場推測應是寶佳以自然人名義出手購地。

同一街廓5月時，還有其他4筆相鄰的土地交易，經查也全由該名林姓買家，不貸款提現金打包帶走！總計5筆交易，地坪共約945.2坪，合計總價高達7.43億元，凸顯出林姓買家所代表的建商，財力雄厚。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜表示，大埔段佔地近千的土地，是彰化市中心罕見的大型素地，且該地位居美食餐廳林立的警察總局商圈，又是臨幹道的商業區角地，距離甫簽約的中友百貨彰化店開發案也不遠；加上對面的全台大飯店住宅區土地，日前開價3.8億元求售，換算土地開價每坪超過百萬，因此容積率更高的商業區，地價本就不容小覷，以7、8字頭成交並不令人意外。而依照買方買地的規模和手法，以及地緣背景，市場推測買方應該是寶佳集團家族成員代表。

邱垂杜進一步指出，警察總局商圈有多筆精華地，都在今年釋出，該地北邊的風尚人文咖啡館，以及南邊的富山日本料理，都傳出土地已被建商相中，所以往後警察總局商圈，將是彰化市蛋黃區的推案重鎮，依成本估算，後續新案房價有機會攻上4字頭。

據台灣房屋集團趨勢中心彙整，今年中彰投地區無貸款購地交易層出不窮，除了彰化大埔段土地外，5月遠雄花費7.27億元，購入台中西屯逾800坪的廣明段土地，同樣沒有貸款；3月南投市三塊厝段，由彰基斥資2.87億元取得的上千坪土地，也是無融資直接搬現金買進。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，近來買方無貸款購地的情況屢見不鮮，與央行限貸政策關聯甚深。央行去年底針對買家購地，祭出最高僅能貸65%，且須保留1成為動工款，還要檢附具體興建計畫的限貸措施，由於貸款額度大幅下降，且伴隨諸多限制，部分財力厚實的買家，索性就不融資了！市場也因而浮現出許多砸現金買地的交易案件。