睡床可以說是陪伴人時間最久的家具，好的床能提升睡眠品質，使人恢復精力，從命理觀點來看，睡床與運勢息息相關，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析睡床需注意的要點，例如拼接床容易造成夫妻感情破裂，記得避免觸犯禁忌，以免招來霉運纏身。

▍1.睡床要有床頭板

睡床一定要有床頭板，床頭板代表靠山，床頭有依靠，人的靠山就穩，有助於事業運。床頭若是沒有床頭板，主人就沒有靠山，也缺乏安全感，導致精神壓力大，失眠多夢。床頭板的材質以木製為佳，形狀可以根據主人的五行來選，五行喜金選圓形，五行喜木選長方形，五行喜土選方形，五行喜水選波浪形，五行喜火選三角形。

▍2.睡床尺寸有講究

睡床的大小有兩個決定因素，一是主人身高，睡床不可過於狹小，否則將降低睡眠品質，影響身體健康。二是臥室大小，床的大小是要與臥室對應的，臥室空間大，床就要大一點，臥室空間小，床就小一點，屋大床小，人丁易流動，事業財運不穩，屋小床大，人際運差，沒有貴人幫助。

▍3.睡床高低要適宜

一般來說睡床應略高於主人膝蓋，這是最適宜的高度，符合人體構造。如果床過高，睡覺的時候就會睡不安穩，心神不寧，容易讓好運溜走。床若是太低，甚至是榻榻米形式，直接接觸地面的話，就會吸收到地面濕氣，而且空氣不暢，呼吸到的都是濁氣，不利於健康。

▍4.不宜選擇拼接床

一房不宜放兩床，尤其是已婚家庭，兩張單人床拼接起來的雙人床雖然看似一張床，實際上它還是兩張床，如果睡在這種床上，將影響夫妻感情。無論兩張床再怎麼緊密地併在一起，中間那條分割線始終是存在的，它會造成夫妻隔閡，使得夫妻同床異夢，嚴重的還會導致感情破裂。

▍5.不宜選擇二手床

床是非常貼近身體的家具，最好別用二手床，一來有衛生疑慮，可能會讓你的健康出現問題，二來它上面殘留著前主人的氣運，容易破壞你的運勢。還要特別注意，不要隨便讓別人睡你的床，如果你經常讓朋友在你的床上睡覺，將會使你的婚姻、感情不順。

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