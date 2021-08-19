前國民黨黨管會主委劉泰英指出，國民黨若要贏得2024年總統大選，只有讓新北市長侯友宜與台北市長柯文哲合作才有機會。對此，侯友宜今回應，新北市和台北市是共同生活圈，這次疫情雙北更應該攜手合作，共同面對，採取更有效率區域聯防。

侯友宜說，雖然疫情穩定控制下，仍有零星個案，仍要一起面對雙北合作，自己經常說，雙北合作就像新北有衛生局長陳潤秋，台北有聯醫副總院長璩大成，兩人私下是夫妻，工作上也互相給予建議，要像「陳璩配」共同聯防，將防疫做好，用做事態度合作，讓民眾恢復生活。