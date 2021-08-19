蘇晏霈與廣告童星一起拍攝公益廣告。（民視提供）

蘇晏霈受邀擔任2021「讓愛閃耀」愛心大使。（民視提供）

藝人蘇晏霈受邀擔任2021「讓愛閃耀」愛心大使，日前她特別進棚拍攝一系列的公益廣告，還與混血可愛童星合體拍攝，大小美人一起狂對鏡頭發電，讓蘇晏霈愛心噴發直說：「好想也生一個混血寶寶喔！」

蘇晏霈透露2020年就曾經參與「萬海慈善」舉辦公益畫展暨名人畫作競標義賣活動 ，透過公益畫作的機緣，接觸到了「萬海慈善」機構，今年開心成為2021年的愛心大使，不過與其說是「開心」，蘇晏霈表示自己更應該「用心」拋磚引玉，呼籲民眾能夠一起做公益！

她表示在台灣不管是社福團體及民間企業都有許多善心人士，他們用愛點亮了許多早已被遺忘及忽略的灰色角落。這次她擔任愛心大使的活動，是由「萬海慈善」邀請數十位社福工作者進行實地訪查，了解各個社福團體的需求，最終評選核定方案，讓每一個人的愛心都能幫助到真正需要的人！

疫情期間，蘇晏霈也開啟了廚娘生活體驗，她說沒有工作時就是一直追劇、做功課，後來發現要來做些不一樣的事情，就先上網看食譜找到自己愛吃的義大利麵來體驗，沒想到成品太好吃了，忍不住邀請鄰居朋友一起來試吃，得到大家的讚許讓她超開心也相當有成就感。只是第一次下廚難免被燙傷，不過沒有因此減少她對煮飯的熱情，現在開始研究起其他的料理，放話下次要煮滿漢全席。