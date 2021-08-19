台電總管理處接連發生肺炎確診案例，經指揮中心認定為群聚感染，台電董事長楊偉甫19日對員工發出公開信，希望在最短的時間內，將疫情控制在最小範圍，進而降低大家的不安，消除大家的疑慮。

楊偉甫說，台電公司除了總管理處外，還有許多單位散佈在全國各地，為穩定供電而努力。這次的群聚染疫，對大家都是一個警訊。在全國各地的同仁，也請務必注意自己的身體狀況，做好各項防疫措施。

董事長楊偉甫公開信全文：這個月因為總管理處大樓內連續有2位同仁染疫確診，我很心痛也很不捨；造成大家的不安，也令人深感遺憾；但既然發生了，我們就必須面對它、處理它，希望將傷害降到最低。目前總管理處為了保護同仁，正加緊腳步全力進行各項防範及篩檢措施，不僅進行分流上班，也全面篩檢，也許一開始步調略有凌亂，但目前總算已完全上軌道，希望能夠在最短的時間內，將疫情控制在最小範圍，進而降低大家的不安，消除大家的疑慮。也非常感謝總管理處所有同仁們的體諒及配合。台電公司除了總管理處外，還有許多單位散佈在全國各地，為穩定供電而努力。這次的群聚染疫，對大家都是一個警訊。在全國各地的同仁，也請務必注意自己的身體狀況，做好各項防疫措施。到辦公室上班的同仁，請務必戴好口罩勤洗手，減少與他人的接觸互動，避免聚集用餐；居家辦公的同仁，也請在家中做好各項防疫必要措施，並且自主健康監控。每位同仁的健康維護，都需要大家一起來守護。如果有任何在防疫上的問題，也請同仁隨時向單位主管反映；如有需要主管處統一處理的部分，也請各單位立即向總管理處回報，讓我們一起來面對。台電公司是一個團隊，也是無可取代的大家庭，禍福與共，大家的健康與安全都是我最重視的。在這個疫情緊張的非常時期，希望大家都能夠持續遵循防疫中心的各項指引，及公司相關防疫措施的規範，相信我們一定可以一起度過這個危機。