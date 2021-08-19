美國衛福部昨(18日)宣布，數據顯示隨著Delta變種病毒導致感染激增，最初接種疫苗的保護力正持續減弱，自9月20日起，開始大規模追打第三劑。對此，前台大感染科醫師林氏璧在粉專分享他的看法，直言「這對全世界的抗疫可能不是好事！」

前台大醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》分析個人看法，林氏璧分析，血中驗到的抗體會持續下降是正常的事情，我們的免疫系統打完疫苗後應該都有免疫記憶。至於是否這個疫苗以後會每8個月或多久就需要打一次？我認為不一定，這還要看接下來的資料才知道。

對於真的需要這第三針嗎？他認為美國現在主要的問題還是不願意打疫苗的人造成此波疫情，而不是出自打疫苗的人，這個第三針的決定不但沒有針對問題解決，在全世界許多國家的第一劑第二劑都還很欠缺時，歐美富裕國家卻競相開始廣泛注射第三劑，這對全世界的抗疫可能不是好事。

貼文一出立刻引起網友討論，「疫苗和健康的貧富差距越來越大了」、「老美這樣的做法，無疑是讓疫苗更搶手！其他國家倒大霉」、「病毒一直傳播下去，就會一直變異。用追打疫苗的方式來應變，有種沒完沒了的感覺」。