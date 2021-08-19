「千億票房影帝」黃晸珉主演的動作驚悚巨作《綁架影帝黃晸珉》，昨日（8／18）在韓國上映首日以觀影人次9萬7226名的成績榮登票房冠軍寶座，目前在韓國知名電影網「NAVER電影」觀眾評價高達9.03分，「DAUM電影」觀眾評分高達7.7分，預售率也持續穩占第一，電影也將於9月17日在台上映。

《綁架影帝黃晸珉》故事敘述演員黃晸珉在某個凌晨突然遭綁架，在沒有監視器、無目擊者的情況下，黃晸珉必須設法逃脫，是部寫實動作驚悚巨作！除了有《極限逃生》、《軍艦島》製作團隊傾力打造外，曾參與《辣手警探》、《國際市場：半世紀的諾言》的攝影導演更以特殊的手提攝影機，捕捉黃晸珉與綁匪之間刺激、疾速的追逐場面，此外也完美捕捉到人物們糾結複雜的情感變化。

該片力求真實，黃晸珉說，「我有很多被綁、被膠帶摀住嘴的畫面，很辛苦，我可以選擇鬆綁一點，但我不想，為了能讓臉上呈現痛苦的表情，所以被綁、被黏貼的很緊，還因此受傷了，基本上臉部和外表的疼痛都是真實的！」對於本作十分有信心的黃晸珉表示：「從電影的一開始，觀眾一定會有『天啊！怎麼辦！』的感覺，看到黃晸珉被綁架時，應該會希望我別被綁匪欺負，會想為我加油。而在看我逃脫的過程時，應該也會不停發出驚嘆聲！」