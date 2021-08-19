電動車位上方設置綠色燈號，當有車輛停入，即會轉為紅燈。（王文吉攝）

身障車位上方設置藍色燈號，當有車輛停入，即會轉為紅燈。（王文吉攝）

有車輛停入專用車位，燈號即轉為紅燈，有助解決空繞找車位，減少排放廢氣。（王文吉攝）

台中市陽明市政大樓地下停車場最近增設智慧化停車設備，提供剩餘車格資訊，民眾肯定有助減少廢氣，但僅顯示親子、身障、電動車格，挨批「只做半套」。停管處長李春賢表示，車格在席偵測系統造價昂貴，採租用方式，試辦專用車格，若反應良好，將全面更換。

民眾最近到陽明市政大樓洽公，發現地下停車場入口處新增「停車剩餘格位顯示器」，於「親子、身障、電動」車位上方設置粉紅色、藍色、綠色等不同顏色燈號；當專用車格有車輛停入後，燈號即會轉為紅燈，無車輛停放時，則回復各類型燈號顏色。

專用格位在席偵測系統提供親子、身障、電動剩餘車位資訊，許多洽公民眾均表肯定，認為有助解決空繞找車位，減少排放廢氣。但也有人認為一般車位使用的人更多，不應獨厚專用車位，批評「節能減碳只做半套」。

對此，停管處長李春賢表示，為避免影響民眾使用停車場，陽明市政大樓地下停車場車格調整及停管設備，採逐步汰換更新；為提供車主更快速便捷的停車環境，7月20日全面更新停管設備，臨停車輛及已經購買月票車輛均可使用車牌辨識系統進出場。

此外，新增車格在席偵測系統以方便身障、婦幼及電動車等優先找到停車格，在各車道前面的上方設置燈號指示標誌，以顯示車道兩側是否有剩餘車位。由於此系統造價昂貴，採租用方式，若民眾反應良好，將全面更換。