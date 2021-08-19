元太(8069)下午舉行線上法說會，財務長陳樂群指出，由於近來COVID-19 DELTA變種病毒於全球擴散，大陸疫情再起，元太子公司揚州川奇光電也配合相關管制，影響模組產出，8月營收將受到影響，元太積極關注並動態調整出貨。

元太第2季營收40.5億元，年增9％，淨利13.92億元，年增43％，每股盈餘1.23元。上半年營收84.86億元，年增28％，營業利益12.86億元，年成長三倍，稅後淨利25.58億元，年增45％，每股盈餘2.26元，表現相當亮麗。

元太7月營收16.64億元，年增18.87％，創2019年10月以來新高。不過，大陸疫情再起，江蘇揚州市成為DELTA變種病毒疫情熱區，當地政府實施人員移動及交通相關管制，元太子公司揚州川奇光電受到當地政府限制移動、停工、封城等防疫要求，員工暫時無法全員上班，造成產品延遲出貨，對8月營收造成影響。元太將視疫情控制狀況進行適當生產調度，待揚州疫情獲得控制後，公司將全力加大生產出貨量，以滿足客戶強烈訂單需求。

元太進一步表示，第3季是模組旺季，對營收有一定程度衝擊，比較好的是訂單相對穩定，只是延後出貨。這次揚州採取極端手段，短期可能會造成衝擊，但疫情應該可以受到控制，如果可以提早解封需求可以追上來。

元太已宣佈電子紙擴產計畫，將於新竹廠總共擴增4條產線，新產能第4季略有貢獻，放量主要在明年，樂觀看待需求，2022年需求還是很緊。