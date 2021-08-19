《商情》供給增加 EG報價回跌 15:582021/08/19 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管步入聚酯產業傳統旺季，但受原料乙烯走軟，以及大陸新產能陸續投產影響，造成市場供給增加，亦壓抑乙二醇EG價格走勢，目前現貨報價回跌至每公噸650-655美元，較月初下跌30美元。 市場人士表示，受歐美疫情趨緩，全球經濟前景逐漸復甦，在第三季傳統旺季支撐下，有機會帶動EG市場備貨需求，進而提振價格走穩。(商品行情網) 《商情》獲利回吐 紐約期棉微跌 《商情》反應國際行情 磷酸報價漲逾10％ #EG #供給 #傳統旺季 #回跌 #原料乙烯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散裝航EPS爆發力幹掉長榮、陽明 專家曝背後2大理由 11:022021/08/19 財經 《商情》黃金亞洲電子盤小幅走跌 11:092021/08/19 財經 《經濟》全球經濟復甦 H1國內能源消費成長5.7％ 13:252021/08/18 財經 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金小幅走跌 09:442021/08/19 財經 《半導體》十銓推新款電競記憶體 攻旺季商機 15:072021/08/18 財經 上半年國內能源消費 成長5.7％ 04:102021/08/19 財經要聞 《商情》美元走強 LME期銅下跌0.14％ 12:342021/08/19 財經 《商情》供應短缺 國內飼料紅玉米續揚 15:072021/08/19 財經 《商情》觀望氛圍 醋酸報價持平 15:412021/08/18 財經 《商情》料需求驟減 國際鐵礦石跌5個月低點 12:002021/08/19 財經 《半導體》京元電窘貼息 H2旺季仍可期 12:002021/08/19 財經 財經熱門新聞 Delta引爆美國恐慌亂象 民眾怨這東西被掃光：根本學不乖 - 財經 亞洲這國股市漲翻 專家預言：複製台灣1980金錢狂潮 - 財經 當富翁還有機會！連41槓 威力彩下期頭獎金上看27億元 - 財經 獨》台北華國大飯店10月底熄燈 原址確定都更改建 - 財經 獎金飆上21.5億元 威力彩今晚頭獎號出爐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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