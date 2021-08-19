儘管步入聚酯產業傳統旺季，但受原料乙烯走軟，以及大陸新產能陸續投產影響，造成市場供給增加，亦壓抑乙二醇EG價格走勢，目前現貨報價回跌至每公噸650-655美元，較月初下跌30美元。

市場人士表示，受歐美疫情趨緩，全球經濟前景逐漸復甦，在第三季傳統旺季支撐下，有機會帶動EG市場備貨需求，進而提振價格走穩。(商品行情網)