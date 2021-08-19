英國公共衛生單位的一項研究顯示，目前最常見的兩種新冠疫苗，在面對Delta變種病毒之時，保護力會在三個月左右出現減弱。

該研究還發現，在接受輝瑞/BioNTech(BNT)疫苗或者AZ(AstraZeneca)疫苗兩劑的人若仍染疫，對其他人的傳染風險，將遠高於先前其他的變種病毒。

牛津大學的研究是根據在英國採集300多萬個鼻子和咽喉拭子樣本。在接受上述BNT和AZ疫苗兩劑之後的90天，其預防感染的效果分別下降到75%和61%；這比接受上述兩種疫苗第二劑後的兩周預防效果為85%和68%，明顯更為降低。另外，35歲以上的群體，下降比其他年齡層更為明顯。

然而牛津醫學教授Sarah Walker表示，對於Delta病毒來說，兩種疫苗在接種兩劑之後，防護效果仍然很好。Walker沒有參與AZ疫苗的開發工作，是由牛津另一免疫團隊開發。

研究人員不會去預測隨著時間推移，保護作用會降低多少；但是暗示，該兩款疫苗在接種第二劑之後，效力會在4~5個月內趨近於一致。