宏碁(2353)承諾於2035年在全球的營運據點及子公司實現使用100％再生能源。目前宏碁45%的供應商採用綠電，而50%的關鍵供應商已承諾加入RE100或SBT（科學基礎減碳目標）。此外，宏碁已要求兩階之供應商加入CDP碳揭露計畫，並於2022年延伸至第三階供應商。

宏碁亦於國際再生能源倡議組織RE100之2021領袖獎（RE100 Leadership Awards 2021）入圍「關鍵協作者（Key Collaborator）」獎項。RE100領袖獎表揚致力於再生能源轉型的RE100成員，「關鍵協作者」獎項認可的組織能與同業及供應商協作、分享最佳實踐經驗及心得，使得更多公司能夠設定並達成永續目標。

RE100是一個全球再生能源倡議，匯聚數百家大型且具影響力的企業，承諾使用100%再生能源。其由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）所主導，為規模性地加速朝向零碳電網而努力。