日本慶應大學與理化學研究所等組成的研究團隊發現，100歲以上人瑞的腸道內，擁有大量具抗菌作用的特定物質。由腸道細菌所生成的這個物質，可能跟人類長壽有關。

日本讀賣新聞報導，這篇論文已刊載在「自然」（Nature）期刊。

研究團隊針對日本約160名百歲以上人瑞（平均年107歲）進行糞便檢體分析，發現人瑞體內被稱為isoalloLCA的有機物（次級膽汁酸），較年輕人或中高年者多出數十倍以上。

isoalloLCA主要由一種腸內細菌所生成，可以抑制會引發腹瀉或腹痛的腸內壞菌增生。

不過，目前無法得知的是，生成isoalloLCA的細菌究竟是本來就大量存在於人瑞腸道內，又或是因為長壽的結果而變多。

研究小組成員、慶應大學教授本田賢也說，isoalloLCA對抗菌藥無法產生藥效的部分細菌有效果，可能有助治療與預防。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100819