日前一位民眾騎車行經高雄苓雅區武營路時，直擊前方一輛電動機車的乘客為了捧著PIZZA，竟然不顧生命安全，以背對背的方式反坐在後座，與後方來車駕駛四眼相望，危險行徑令人捏把冷汗，高市府苓雅分局指出，該行為已違反相關交通安全規則，將對騎士開罰。

有網友在YOUTUBE頻道「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」頻道發出一段15秒影片，一位民眾騎乘機車行經苓雅區武營路用行車記錄器拍到，前方一輛電動機車後座乘客捧著PIZZA，以與騎士背對背的方式乘坐在機車上，雙腳還反勾在踏板上，危險行徑讓在後方的騎士趕緊加速超越，深怕前方拿PIZZA的乘客不小心掉落，會就此發生事故。

影片傳出後引發熱烈迴響，許多網友看到此段影片紛紛留言，「其實那是最新款的Uber Panda人型保溫箱，他會盡全力使用最新科技保護食物，並帶有自動追蹤擺頭功能，警示後方車輛，能解決騎士後方視線死角問題」、「有沒有想過如果在停紅綠燈，然後你停他後面，就這樣跟拿披薩的對看了一個紅燈的時間，有夠尷尬」、「只是要小心別遇到大坑洞，不然會看到飛天的比薩」、「披薩比較重要，臉排第二」、「一煞車，人生登出」。

高市警苓雅分局表示，經畫面檢視，該機車騎士已違反道路交通安全規則，可依道路交通管理條例31條5項告發，機車附載人員、物品未依規定，處駕駛人300元至600元罰鍰。