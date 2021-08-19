(17：35更新)對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對全台17縣市發布豪大雨特報，並針對南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，中北部近山區已經有非常密集的閃電訊號，圖上密密麻麻的模樣看起來相當驚人。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，中北部近山區已經有非常密集的閃電訊號。(圖/截自天氣風險粉專)

氣象局發布豪大雨特報，圖為即時閃電最新圖資。(圖/氣象局)

氣象局表示，今(19)日新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投、屏東、花蓮地區及中部以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注雷擊及強陣風。

【LIVE直播】午後對流旺盛！雷雨彈「開炸到晚上」 氣象局最新說明｜2021.08.19

《天氣風險 WeatherRisk》指出，今天台灣北方的鋒面逐漸減弱，但大氣結構仍不穩定，午後熱對流非常旺盛，從閃電監測網看出，中北部近山區已經有非常密集的閃電訊號。未來幾天雖然太平洋高壓會逐漸西伸，但高壓主體還是偏向日本東南方，台灣上空的沉降作用不足抑制熱對流發展，各地午後都要留意是否有劇烈雷雨出現。

豪雨特報。(圖/氣象局)

《天氣即時預報》也表示，午後雷雨胞正在北部密集發展，由於高壓偏弱，今天的午後雷雨胞相當活躍。順著微弱的偏南風，雷雨包主要發展在北部，稍晚雲系更有組織之後，雨勢將更明顯、範圍更大，尤其北北基(靠東側)需特別注意。

此外，中南部山區、靠山區平地及東部也有零星雷雨胞發展，同樣也須注意局部大雷雨。午後雷雨的天氣型態，將持續至周日(22日)，降雨主要在北部、東北部、山區。至於先前的熱帶低壓，已減弱為普通低壓，基本上不會成颱，預料將不會影響台灣。