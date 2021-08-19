8月19日，大陸外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者提問，中方如何評價阿富汗塔利班？塔利班進入喀布爾之後，中方是否跟塔利班有聯繫？中方在什麼條件下會承認塔利班政權？

華春瑩表示，近日阿富汗局勢發生重大變化後，阿富汗塔利班領導人和發言人多次通過不同渠道公開表示，塔利班要解決人民面臨的問題，滿足人民的願望，致力於構建開放包容的伊斯蘭政府，並表示塔利班致力於人人平等、消除歧視，已宣佈赦免前政府工作人員，並將保障婦女言論自由、就業和接受教育等權益。塔利班發言人也表示，將採取負責任行動保護阿人和在阿外國使團安全，願與各國建立良好關係，絕不允許任何人利用阿領土威脅別國。中方注意到這些積極表態和信號。

華春瑩指出，我們也注意到俄羅斯等一些國家政要和不少國際媒體肯定當前塔利班進入喀布爾後各方面的表現，認為塔利班目前的做法是良好的、積極的、務實的，儘管阿富汗局勢還沒有徹底明朗，但認為塔利班不會重演過去的歷史，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性。

華春瑩表示，我們鼓勵並希望塔利班將其積極表態落到實處，同阿各黨派、各民族團結起來，盡快通過對話協商建立符合阿富汗自身國情、得到人民支持、廣泛包容的政治架構，施行溫和穩健的內外政策。遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，讓飽受戰火之苦的阿富汗人民能夠盡快遠離戰亂，建立持久和平。阿富汗國內積累了諸多矛盾，美國又留下了大量難題，和平重建的進程難以一帆風順。在此過程中，國際社會應共同鼓勵和支持阿富汗各黨派、各民族團結合作，翻開阿富汗歷史的新篇章。

華春瑩說，「我注意有些人反覆強調他們對塔利班的不信任。我想說的是，世界上沒有任何事物是一成不變的。我們主張要用全面、聯繫的、發展的辯證思維來認識、看待和處理問題，不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣；不僅聽其言，也要觀其行。」

華春瑩表示，如果不與時俱進，而是抱守固定思維，無視形勢發展，那就是刻舟求劍，就不會得出符合實際的結論。事實上，阿富汗局勢的急劇演變也表明外界以往對阿形勢缺乏客觀判斷，對阿民意缺乏準確把握。在這方面，西方某些國家尤其應該汲取教訓。