紙風車文教基金會19日召開董事會，改選第9屆董事會，選出17位董事，由李遠（筆名：小野）擔任新任董事長，原基金會執行長李永豐因身體狀況，將卸下執行長一職，由原副執行長任建誠、張敏宜接任，今年9月1日上任。

由於去年疫情加上布景工廠大火，今年疫情又再度漫延，工作應變及募款等過度勞累，導致李永豐身體欠安，必須休養，他表示：「長期累積許多病痛，近年身體狀況很差，已無法負荷大量行政決策，加上未來是年輕人的時代，世代交替仍要進行，我的階段性任務完成，雖然卸任，但不是卸除責任，而是作為後盾支持團隊。」

新任董事長李遠表示，如果要找一件事證明台灣精神，「除了奧運之外，我想，紙風車的成立並走到現在，真的能代表台灣精神。」李遠表示，紙風車一路走來十分不容易，在遭遇到重重艱辛困難還是能跨越，未來他會繼續和執行團隊團結在一起，為台灣孩子們努力。

即將卸任的董事長柯一正表示，藝文團體能像紙風車一樣維持著大量的演出，帶給台灣孩子們快樂的節目，是很難得且少有的，他感謝在座董事支持，「我在這個位置上太久了，一晃眼就八屆了，這次董事會改選注入新血，很期待能為紙風車帶來新氣象。」

紙風車文教基金會執行團隊長年推動偏鄉兒童戲劇教育計畫，發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」、「紙風車青少年反毒戲劇工程」、「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」等公益計畫，未來組織規劃將調整，改行雙執行長制，原董事長柯一正、執行長李永豐退居幕後，將以創辦人角色，與另外二位創辦人徐立功及羅北安，會繼續協助紙風車前進。