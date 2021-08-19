知名食品大廠泰山（1218）昨日（8/18）召開110年股東常會，通過承認財報及盈餘分配，109年度合併營業收入淨額為83.56億元，稅後淨利為8.51億元，較前一年度增加獲利2.69億元，股東會決議配發現金股利每股1.4元。同時會議中，也修訂該公司股東會議事規則案及董事選舉辦法案。

近年來ESG議題逐漸受到投資人關注，泰山表示，該公司積極朝向環境永續方向發展，其中，為支持無農害的永續生產，2020年持續採購獲「美國黃豆永續生產認證」產品，採購量達46.44%。這類的黃豆在種植過程中可減少32%的灌溉用水，減少35%的能源和燃料使用，並減少40%的土地資源利用，確實達到對於地球環境永續利用的目標。

泰山在109年獲選成為MSCI中小企業型成分股，證實團隊的經營績效已得到國際投資人認同；另在109年公司治理評鑑的評比中，亦成功站上前21%~35%之級距(此為第三級距，共分為七個級距)，在上市櫃食品類股中排名並列第三。

泰山指出，未來該公司仍將持續守護股東權益，恪遵照顧國民健康與食品安全的信仰，更要針對世界發展趨勢，逐步落實ESG的規劃，強化對環境、社會、公司治理的承諾。