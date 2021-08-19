9月1日開學，但國內疫苗量不足，花蓮縣第一批6000名教師已完成疫苗接種，其中671人因故未接種，已安排補打外，第二批教師名冊840人，至今仍未獲得中央核定，為此教育處今天表示，如果開學仍未順利接種，教職員工將先接受公費快篩，另外也已盤點校園防疫物資，並協助學校補足採購用餐隔板，多所學校表示已完成詢價採購中。

花蓮縣高中職以下學校9月1日開學，依據教育部指引，首批通過核定名冊的幼兒園、國小、國中及高中教師，已分別於7月17日、7月21日、7月28日及8月4日完成疫苗接種，第一階段施打率約9成，但仍有671人因身體不適等健康因素，未能如期施打。

縣議員莊枝財今天在議會臨時會表達關切，其中8月1日後的聘任代課老師，因而無法施打疫苗，後續如何因應，同時開學之後用餐環境的防疫措施等，都是家長關心的問題。

教育處長饒忠表示，完成首批已造冊核定名單內所有教師疫苗接種，尚未施打教師，將排定8月24日補打，目前暫定安排在中華國小統一接種。另外，包括新聘任代理教師，以及第二批尚未施疫苗教師名冊840人，已送國教署核定，希望能趕在開學前施打，

此外，饒忠說，根據中央防疫指引，教職員工已接種疫苗但尚未達14天，進入校園必須快篩，首次進入校園服務前也要提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。這部分教育處將提供公費快篩。

教育部有補助花蓮307萬元採購酒精、口罩等防疫物資，針對隔板部分，已發文要求各校緊急採購，全縣國中小學生數約2萬人，縣府將補助每名學生150元，讓所有學生都有個人隔板阻擋用餐飛沫。

花蓮市規模大的學校，包括中正國小預計採購1040張用餐隔板，一片隔板90多元，已完成訂購，預計月底會到貨；國風國中全校約需1500張隔板，已找到廠商洽詢中；花崗國中約需1200片，考量隔板大缺貨，預計自行採購半開珍珠板之類的，自行折疊組裝。