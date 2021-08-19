蔡總統上任後推動社會住宅政策，目標8年推動20萬戶社會住宅，內政部指出，第一階段直接興建社宅4萬戶目標去年底達標，國家住都中心今年上半年度完成6283戶招標，預計今年完成15000戶招標，地方也預計完成5354戶，合計共2萬戶。行政院長蘇貞昌今於行政院會表示，社宅工程流標率偏高，請內政部針對缺工、營建物料漲幅大等問題提出對策。

內政部今日於行政院會報告「社會住宅階段進度報告」，首先說明目前直接興建社會住宅及社會住宅包租代管進度仍在計畫掌握內，但近期因為疫情，營造環境條件改變，內政部也已研擬對策，朝政策總目標邁進。

內政部表示，去年底中央與地方協力達成第一階段興建社宅4萬戶，內政部隨即啟動第二階段，責成營建署盤點全國土地，國家住都中心提前規畫並負責新建，將由中央承擔未來興建社宅的主力，國家住都中心也順利於今年上半年度完成6283戶招標，預計於今年底國家住都中心將完成15000戶招標，再與地方政府預計完成5354戶，合計共2萬戶，以推動達成本年度新增2萬戶社會住宅的目標。

包租代管部分，未受到疫情影響，合計媒合破2萬件，單7月媒合高達1584件，創計畫開辦以來新高，目前內政部已擬定相關對策將加速追上落後進度。

蘇貞昌聽取報告後表示，包租代管媒合戶數雖有顯著成長，2017年到2019年僅媒合5100餘戶，第二期擴大至各縣市政府及住都中心共同辦理，2019年至今媒合近1萬4千戶，成長三倍多，但離到要達到2024年8萬戶的目標，還有很大的努力空間。

針對社宅流標率高，蘇貞昌請內政部就缺工、營建物料漲幅大等，提出對策，通案方面請行政院政委兼公共工程會主委吳澤成協助解決問題，個案的部分，內政部要與國家住宅及都市更新中心緊盯，加以克服問題。