近期有營造商打算在龍山寺右後方蓋31層大樓，引發寺方及文史工作者反對，當地地主掛布條怒轟反對者「天際線無限上綱，阻礙萬華發展，萬華人命不值錢，你來老厝住看看」。（張穎齊攝）

北市萬華區西昌街百年老屋斑駁漏水，有坍塌風險，地主倪先生指出在地迫切希望蓋大樓、都更。（張穎齊攝）

國定古蹟台北龍山寺香火鼎盛，香客如織，近期有營造商打算在龍山寺右後方蓋31層大樓，引發寺方及文史工作者怒斥像「剃刀、刀板」，破壞天際線、對神明不敬，但當地40名地主卻是迫切期盼建造、都更，文化部文資局19日在龍山寺舉辦審議會，地主代表也列席發表心聲，文資局會擇期再議。

建商預定在面對龍山寺大門右側附近蓋大樓，建案規畫大樓高31層、地下6層，地點鄰近西昌街附近，但龍山寺董事長黃書瑋18日出席古蹟保存計畫座談會表示，龍山寺有200多年歷史，當時看到示意圖時，覺得大樓像把剃刀，且龍山寺建物高度約10公尺，但建案高度約120公尺以上，為古蹟保存及景觀，他不希望這件事發生，期許相關政府單位做好把關。

建築相關學系的學者教授昨也在座談會上質疑，外國旅客到台北西區觀光，寺廟背景卻出現大樓，恐怕認為台灣很野蠻，既不反省也不謙虛，若通過龍山寺案，周邊可能會陸續出現新建案，進而影響寺廟天際線。

近期有營造商打算在龍山寺右後方蓋31層大樓，引發寺方及文史工作者反對，當地地主代表之一倪先生批評這些外來人的說法，好氣又好笑。（張穎齊攝）

「你們不是當地居民，憑什麼反對！」40名地主今日下午在西昌街發動抗議陳情，在老屋上貼著「天際線無限上綱，阻礙萬華發展，萬華人命不值錢，你來老厝住看看」的布條。

北市萬華區西昌街百年老屋斑駁漏水，有坍塌風險，地主倪先生指出在地迫切希望蓋大樓、都更。（張穎齊攝）

北市萬華區西昌街百年老屋斑駁漏水，有坍塌風險，當地居民迫切希望蓋大樓、都更。（張穎齊攝）

地主代表之一倪先生表示，他家在這住了7代，祖屋從19世紀就有，已超過百年，但屋子已斑駁、漏水，老母親90多歲，都期盼蓋大樓、都更，不懂那些外來的人為何要反對，真是好氣又好笑。

倪先生指出，他們發起自救，西昌街這邊急需大規模改善，外流人口太多，有流鶯、流動攤販、簽賭、街友、獵人頭等聚集，若蓋好新建築，可避免這些人群，30、40名地主自10年前就期盼都更，談了3個建商，最近要蓋31層樓的建商是去年來談，也辦10次公、私辦的公聽會，一切都沒問題，直到送案時，卻驚見有外來人說「蓋太高、擋住天際線」什麼的。

「一定要改建，文資會在龍山寺開會是何居心？」地主許先生痛批，老厝萬一倒塌怎辦？找當地立委也沒消沒息、沒用，文化部竟還選在龍山寺開會，那就請民代和文資委員把天際線相關法規搬出來，不要一體護航，「蔡英文總統不是說政府要謙卑謙卑再謙卑嗎？」

文資局承辦人員澄清，第1次現勘是7月29日，今天是第2次會勘，並無反對或支持，都在討論中，沒定案或結論，今有5名文資委員，且也開放2、3名地主列席表達意見，另依照《文化資產保存法》第34條，沒阻礙觀覽通道、沒阻擋視線、不影響安全，是有開發的可行性。