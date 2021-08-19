台電今傳出可能出現本月第三例確診，不過台電將其送PCR採檢後，下午結果出爐呈現陰性，排除為確診個案。但台電不敢鬆懈，全棟大樓2500員工全員PCR仍續進行，下午4點派駐的三總醫護已採檢近800人，台電目標今日全篩完。

位於台北公館的台電總部大樓本月已傳2例新冠病毒案例，昨8樓1名員工快篩檢測陽性，引發內部緊張。但今日進一步PCR檢測確認後，從陽轉陰，證實虛驚一場。

今日台電總部已實施一半居家上班政策，全面分流分艙，觀察期到本月30日為止。