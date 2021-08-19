蔡適應委員辦公室提供

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疫情衝擊國內農漁產品批發業者，藍綠立委昨天邀集經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、與公會代表進行協調。綠委蔡適應今天表示，經立委極力爭取，會中達成共識，將依照業者身份，分為批發市場承銷人及營利事業批發商，由經濟部、農委會分別受理紓困申請，相關辦法將於8月20日正式公告。

立委蔡適應、江永昌、何志偉、蔣萬安委員昨日於立法院，邀集王美花、陳吉仲、全國蔬菜商業同業公會、基隆及台北公會代表，召開「農產品批發紓困協調會議」。

台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平表示，政府主管機關權責劃分造成業者在申請紓困方案時的困難；全國蔬菜商業同業公會理事長呂清吉說明，批發市場同時有農產品零售及批發交易，在疫情影響下，所有批發市場業者營運都受到衝擊，但目前紓困卻僅限零售業者，忽略批發業者。

王美花表示，現行紓困方案確實未將農產品批發業者納入，經與農委會檢討後，經濟部能協助支應紓困補貼，只要符合經濟部商業服務業營運衝擊補貼申辦資格都可申請。陳吉仲回應，針對部分缺乏上述稅籍資料登記的個人戶，農委會也會協助執行身份認定，再由經濟部支應相關預算。

江永昌提醒，農產品業者不只有蔬果，還有水產品、畜牧（肉品）等皆需要部會幫忙納入此次紓困方案。何志偉提到，考量紓困已進入尾聲，建議可參照中央政府解決食安問題的方式，將各家攤商列冊以加速受理申辦。蔣萬安則希望經濟部、農委會受理申請從寬從速，才能協助到廣大業者。

蔡適應指出，經過近一個月溝通，樂見經濟部、農委會能達成共議，協助批發業者度過疫情難關，後續將依照業者身分別，具備承銷人個人資格身分者向農委會送件；如有稅籍資料、營業事業登記者則向經濟部遞件。兩部會確認程序後，預計8月20日正式公告申請細節。