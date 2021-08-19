台股反彈僅1日行情，今（19日）在電子、金融與傳產等3大群族全倒下，終場重挫450點，直接摜破16400點整數關卡，以16375點創近3個月新低，初估本周僅4個交易日，累計已重跌607點，台股市值也蒸發約1.9兆元，以實際交易戶數378萬4579戶推算，等於每位股民荷包損失約50.2萬元，失血慘重。

目前台股總開戶數約2129萬戶，據證交所日前公布的數據顯示，7月台股實際交易戶約378.5萬戶，除較6月增加43萬6847戶，平均每日當沖戶數也因交投熱絡而增至21萬2466戶，月增13萬579戶，隨近日台股震盪加劇，當沖戶更是哀鴻遍野。

美國聯準會（Fed）縮表大限將近，美股4大指數周三皆墨，拖累亞股臉黑，台股早盤除晶圓雙雄、鴻海、聯發科等電子權值股帶頭下殺，人氣指標航運股也接連沈船，加上台塑、中鋼等傳產龍頭不支倒地，大盤連續失守重要整數關卡，指數收在最低點，3大法人同步站在賣方，合計大幅調節547.87億元。

法人分析，外資資金短期可能撤離新興市場，若賣超手筆未歇，投資人不宜躁進，另要觀察融資減肥的情況，首重融資餘額減幅能否超過指數跌幅，否則不利於籌碼沉澱，考量台股尚未出現落底訊號，短線難脫盤整格局，持股水位不宜拉高，更忌搶短。