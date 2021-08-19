19日日股近尾盤時大跌，因傳出豐田汽車晶片大缺，9月產量可能大減40%的消息。日經指數收27,281.17點，跌304.74點或1.1%，創下7個月新低。同時，東證收1,897.19點，跌26.78點或1.39%。

19日。豐田汽車在日股的表現也很戲劇化，本來一直小跌近0.9%的走勢，近尾盤收盤時，一下子就暴跌3.5%，最後大跌4.4%並收在9295日圓，創約兩個半月新低。

豐田這個大減產消息，現在市場上議論紛紛，因為即使同業缺料可用，豐田營運一直都表現地很穩健。

汽車相關類股均走跌，全球最大汽車零組件供應商電裝跌4.3%，速霸陸跌2.8%，本田也跌2.7%。

另外，半導體相關族群因受到成長性有雜音的影響，股價持續走低，MSCI日本半導體指數也跌3.2%至5個月新低。

鋼鐵、有色金屬類、券商等景氣相關類股全面下跌，且跌幅分別為5.3%、3.1%與3%。其中，鋼鐵族群更是創下2020年3月以來最大單日跌幅。

油價不振，讓相關產品的日本貿易大商社股價走跌。例如，三井跌6.1%，丸紅跌3.6%。同時，煉油業者像是Eneos控股、出光興產以及帝石，也分別跌3.5%、2.8%和3.7%。

18日，就在日本政府宣布，部分區域延長實施緊急狀態後的隔天，日本各地新冠疫情又破紀錄。同時，當地醫療能量也受到威脅。

不過，新冠疫苗相關個股卻逆勢走高，中外製藥漲4.5%，鹽野義製藥漲4.1%，第一三共也漲2.2%。