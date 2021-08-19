美國兩名國會參議員周三要求聯邦貿易委員會（FTC）對特斯拉展開調查，稱該公司以完全自動駕駛功能來行銷其自動化駕駛系統是誤導消費者並危害大眾。

民主黨參議員布魯蒙索（Richard Blumenthal）和馬基（Edward Markey）在致聯邦貿易委員會主席Lina Khan的信中表示，特斯拉和執行長馬斯克先生一再誇大其車輛的能力，使特斯拉的駕駛和所有出行的大眾面臨重傷或死亡的風險。特斯拉的駕駛聽到這些說法，並相信他們的車輛可以自行駕駛，這可能帶來致命的後果。

美國聯邦貿易委員會發言人周三證實該委員會已經收到這封信，但拒絕進一步發表評論。

在此之前，美國國家公路交通安全管理局周一已經對特斯拉的 Autopilot功能啟動調查，兩名國會議員的施壓料將給特斯拉帶來更大的壓力。

特斯拉尚未回應媒體的置評請求。

周三特斯拉股價收漲3.50%，為688.99美元。

Autopilot是特斯拉車輛的標配功能，能使其電動車與前方車輛保持距離。

特斯拉先進的駕駛輔助功能，例如變換車道和自動停車等，雖然取名為「全自動駕駛」（Full Self-Driving,FSD），但事實上並未使其車輛具有完全自動駕駛的能力。

在推特上擁有近6000萬粉絲的馬斯克經常使用FSD一詞，通常指的是特斯拉車輛的一整套功能，但許多消費者卻以為其電動車具有完全自動駕駛的能力。馬斯克吹捧這項技術的安全性，並承諾特斯拉車輛很快就能實現自動駕駛，但始終無法在自己設下的最後期限達成目標。

美國國家公路交通安全管理局6月時曾表示，自2016年以來，該機關針對特斯拉車禍事故展開調查已經多達30起，並懷疑在這些事故中都使用了先進的駕駛輔助系統。