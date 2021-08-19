國、高中上課時間是否該改為9時30分到下午5時，教育部今召開公聽會，國衛院專家表示，14至17歲學生每天睡眠時間應達8至10小時，但台灣青少年周間每天睡眠7.12小時，少了點；學生則要求，不見得上學時間要延到9時30分，但可以先從取消早自習開始。

去年在公共政策網路平台上有「國、高中上課時間改為9時30分到17時」的提案，獲得1萬0296人附議，遠高於提案通過門檻。教育部今天召集公聽會蒐集各方意見，作為後續決策的參考。

教育部國教署科長洪甄徽表示。2016年訂定「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，高中每周35節、每節50分鐘，國中每周32至35節、每節45分鐘，上午第一節課前，全校集合活動（如朝會、升旗等）每周不可超過2日、學生自主規畫每周至少2日。

國家衛生研究院研究員張新儀表示，根據美國的調查，14至17歲青少年每天應該睡8至10小時；而根據我國衛福部國健署的調查，過去7天曾經超過晚上12點才上床的比例，國中生有75.6％（2013年）、高中生79.7％（2013年）。台灣睡眠醫學會調查則顯示，我國青少年在周間、假日的睡眠時數，分別為7.12小時、9.26小時。

台南市安南國中曾同學說，他們學校7時45分到8時15分是早自習時間，學校安排了一大堆考試，學生如果沒有在7時30分前進教室，滿5次就要被記警告。

曾同學表示，他們每天放學回家寫完作業，再加上花一點時間娛樂（如玩手機），上床時都超過晚上12點了，隔天早上6點就要起床，睡眠時間根本不足。他認為，或許沒有必要延到9點30分才上學，但應該可以調整到早上8時25分鐘前第一堂課開始前到校就可。

台北市成功高中吳同學說，如果課綱沒有修改每周學習時數，將上學時間改到9時30分，那是不是放學時間也要延後1.5小時？他認為，現階段可以先廢除早自習，比硬改為早上9時30分上學好一些。

彰化某國立高中的詹同學說，台灣中學生每天上課時間平均是9.5個小時，遠高於歐美等國的6到6.5小時。許多學校將早自習時間拿來考試，他建議取消早自習，這樣學生就可以少考一張試卷？