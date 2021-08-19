台中市年僅21歲的林姓女大生，多年來飽受異位性皮膚炎所苦，因身體皮膚經常脫屑、得忍受外界異樣眼光，再加上搔癢影響睡眠、白天精神不濟，嚴重影響她與同儕的交友情況，還被同學抱怨「太閉俗」，所幸日前接受生物製劑「杜避炎」治療，皮膚狀況大幅好轉，終於重拾自信的笑容。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹指出，林姓女大生因異位性皮膚炎，嚴重影響日常生活品質，連社交狀況也不佳，讓她每天都飽受皮膚炎困擾，多年來嘗試過不少治療方法卻都效果不佳，經與醫師討論後，決定嘗試採用「杜避炎」治療，短短2周就讓她的搔癢感大幅降低。

經連續治療2個月，女大生原本總是脫屑、發紅的皮膚也幾乎恢復正常。方心禹說，異位性皮膚炎屬於慢性、反覆發生的皮膚疾病，主因皮膚屏障異常和免疫系統過度活化造成，其症狀除廣泛性的濕疹樣皮膚變化，伴隨而來的搔癢不適更嚴重影響患者生活。

方心禹表示，中重度的異位性皮膚炎堪稱目前最令人沮喪的皮膚病之一，包括類固醇及免疫製劑等傳統用藥都只能抑制發炎反應，若要抑制症狀難免會產生皮膚萎縮、膚色變淺、長青春痘等副作用，甚至可能導致免疫力下降、造成肝腎負擔。

方心禹強調，「杜避炎」是獲美國核准第一個用於治療異位性皮膚炎的生物製劑，其藉由拮抗發炎因子IL-4／IL-13，精準阻斷異位性皮膚炎治病的關鍵路徑，其中有5成患者平均使用4個月後症狀改善達9成，且高達9成以上患者改善幅度在50％以上，因其對器官影響不大，是安全有效的用藥。