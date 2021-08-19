AI智慧園區公園位於新竹縣竹北市，縣長楊文科指出，公園內設置老少咸宜的體健、遊憩設施，期望親子同樂。（莊旻靜攝）

AI智慧園區公園位於新竹縣竹北市，縣長楊文科指出，公園內設置老少咸宜的體健、遊憩設施，期望親子同樂。（莊旻靜攝）

新竹縣首座特色公園AI智慧園區公園位於竹北市，自從8月初正式開放以來，受到不少親子青睞，新竹縣長楊文科為公園「揭密」，這座公園除了兼具遊憩功能外，還是一座滯洪池，導入水質、水位監測系統，蒐集防災資訊，以減少水患災害。

楊文科表示，AI智慧園區公園經過改造後，以生態綠化手法營造休閒環境，園區保留綠覆率及滯洪功能，若有大雨來臨，可做為調節，並延緩洪水，減少水患發生的機會。

楊文科也說，走入公園就能看到景觀滯洪池，並透過環繞砌石座椅環繞，打造天然平台，乾季可作為表演舞台，預計可成為收納洪水及調節洪峰的功能，並使民眾可置身自然環境，體驗遊憩及都市調洪防災的重要。

主導公園整體設計的產業發展處指出，縣府在該公園滯洪池、豆子埔溪，設置水質監測系統，偵測pH酸鹼值、EC導電度、DO溶氧、SS懸浮固體、COD需氧量等，並透過物聯網，將監測資訊提供給相關單位應用、分析。

另外也設置水位監測系統，可透過園區攝影機的即時畫面，分析現場環境的水位高度，同樣可回傳監測資訊，若現場水位達警戒範圍，也會即時警告現場民眾，達到預防效果。

AI智慧園區公園除了設計學齡、學齡前孩童適合的特色遊具之外，其實也兼具老少咸宜的遊憩設施，楊文科表示，期望能讓不同年齡層可於同一個公園同樂。為讓民眾來玩更方便，縣府也規劃臨時性廁所，預計在10月底前設置。