行李箱達人阿貴師「聯瑩國際公司」得知新北市消防局快搜部隊支援國內外災害時，須在最短時間內整備裝備器材並前往災區。為提供消防局快速整備及移動之用，故捐贈消防局快搜部隊29吋裝備攜行箱100個，今（19）日上午舉行捐贈典禮，由消防局長黃德清代表受贈，並回贈感謝狀。

阿貴師經營行李箱販售、出租、維修業務已16年，從行李箱生產、銷售、維修到回收等都是業務範圍，只要在台灣落地的航空公司，如長榮、阿聯酋、土耳其航空等，9成都是他的長約維修客戶；雖然目前疫情嚴峻百業蕭條，但阿貴師仍願意發揮大愛精神，捐贈29 吋裝備攜行箱100個，熱心公益不遺餘力。

黃德清表示，新北快搜部隊經常支援各國內外重大災害搶救，像今年的台鐵太魯閣號事件，快搜部隊即參與搶救；而各類災害搶救首重快速，本次受贈100個攜行箱，將供快速部隊國內外救援或異地訓練之用，可大幅加速出動救援的速度。

新北市消防局表示，將秉持著愛物惜物的心，將裝備攜行箱發揮最大效益，亦將持續為市民打造安居、安全、安心的居住環境而努力不懈，更期望拋磚引玉，讓更多市民關注到消防安全的重要性。