搖滾樂團主唱出身的女歌手LiSA，堪稱動畫主題曲專業戶，最為人所熟知的作品是為超人氣動畫《鬼滅之刃》演唱片頭曲〈紅蓮華〉，她因此爆紅，被封為新世代歌姬，而正該是在事業上趁勝追擊的時候，LiSA因聲優老公鈴木達央爆出偷吃粉絲，認了身心俱疲全面停工，但僅休息2週，經紀公司便宣布她決定堅強復工，並公開了她露面的時間點。

正當紅的LiSA本月4日突然透過經紀公司宣布，因身心俱疲，多方考量後決定全面暫停演藝工作，好好休養一段時間，因時間點敏感，被猜測與老公爆出偷吃粉絲有關，而在同一天，老公鈴木達央的經紀公司也出面發聲，但不是針對偷腥事件的聲明或道歉，而是轉達鈴木達央身體不適，難以維持正常工作，因此暫停活動，對於對各方造成不便致歉，據悉，兩人結為夫妻不過1年多，就發生這樣的事情，讓許多粉絲替LiSA感到憤憤不平。

而LiSA休息不過2週時間，今(8/19)她的官網發布新消息，表示先前LiSA雖因身心狀況而暫停了部分活動，如今她身體狀況調適良好，「將開始逐步恢復活動」，並透露本月28、29日在北海道的公演，LiSA會如期演出，等同是她在偷腥事件後的首度露面。

據知，LiSA去年1月跟大自己3歲的知名聲優鈴木達央結婚，目前應當是還很甜蜜的時候，男方卻被爆出在涉谷旅館跟小三偷情，對象是自己的女粉絲，且小三對此是毫不避諱遮掩，用社群私密帳號大方公開跟鈴木之間的不倫關係，po文被截圖在業界傳得沸沸揚揚，更爆出鈴木趁LiSA忙於巡演，將小三直接帶回家裡，《週刊文春》就在6月5日大白天，拍到小三大大方方出現在鈴木跟LiSA的愛巢，不倫醜聞曝光後，鈴木達央還不斷被挖出黑歷史，形象一夕崩毀。