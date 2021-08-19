美國宣布從阿富汗撤軍，民兵組織塔利班迅速奪權，不過塔利班接下來將面臨資金來源遭國際斬斷的困境，塔利班不僅無法取得原先存在海外銀行的大量外匯存底，國際貨幣基金組織（IMF）也宣布暫停給予阿富汗約8.1億美元（約新台幣226億）的資金協助。

綜合外媒報導，IMF正式宣布凍結對阿富汗的資金協助，包括特別提款權的4.4億美元（約新台幣123億）貨幣準備金及3.7億（約新台幣103億）美元的貸款。特別提款權是IMF按比例分配給會員國的貨幣準備金，貸款則是先前阿富汗政府向IMF申請用來協助新冠疫情過後的經濟復甦。

阿富汗央行行長Ajmal Ahmady日前曾表示，央行的外匯存底約有90億美元（約新台幣2520億），但多數存在海外銀行，聯準會也握有阿富汗約70億美元（約新台幣1960億）準備金，其中12億為黃金，不過有美國官員已向法新社透露，「塔利班不得提領任何由阿富汗央行放在美國的資產。」

此外，世界銀行目前正在阿富汗執行的發展計劃高達20多件，未來能否繼續提供協助仍是未知數，自2002年以來，世界銀行已經提供約53億美元（約新台億1484億）的金援。

無獨有偶，德國外交部長Heiko Maas曾在上周表示，若塔利班奪下領導權，德國將停止金援阿富汗，德國每年金援阿富汗4億3000萬歐元（約新台幣140億）是阿富汗主要金援國之一，塔利班的資金來源將再受衝擊。