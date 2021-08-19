今年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，受疫情影響，繳納期限延長至8月31日。桃園監理站統計，截至8月17日北桃園地區已有85％車輛完成繳費，尚未繳納車輛約14萬輛，桃園監理站提醒，尚未完成繳納的車主需於8月31日前完成繳納。

北桃園地區仍有約14萬輛車尚未繳納汽車及機車燃料使用費，桃園監理站站長黃成民表示，民眾可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商如統一、全家、萊爾富、OK等臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳。

黃成民指出，另也開放行動支付如LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付及蝦皮等APP，利用網路及行動支付管道服務均全年無休，若使用信用卡繳納，手續費請逕洽各發卡銀行，其餘均免收手續費。

桃園監理站提醒，如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或下載「監理服務APP」進行線上繳費，亦可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。倘若車主有繳費證明需求，亦可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

桃園監理站再次提醒，防疫期間為免群聚感染，請車主多利用網路或電話等管道線上繳納汽燃費，共同配合防疫，也可以節能減碳，讓網路替代馬路，不用出門即可輕鬆完成繳納，省時便利又安心，更能維護自己和家人的健康。